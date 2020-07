Mit viel Flow vom Berg zum See

Den Start des Flow-Trails erreicht man übrigens bequem und in wenigen Minuten mit der Kornock-Bahn - inklusive Biketransport und völlig ohne Schweiß. „Die ersten 400 Fahrmeter des Trails fehlen noch, dennoch steht der Eröffnung am 4. Juli nichts mehr im Wege“, erzählt Michael. „Macht gar nichts“, ruft Stefan, tritt in die Pedale und findet sofort seinen Flow, wie das flüssige bzw. fließende Befahren dieser Art von Trails genannt wird.