Pensionistin (84) warf Geld aus ihrem Fenster

Mit dem „Kautionstrick“ ist eine 84-jährige Wienerin am Dienstagnachmittag um eine größere Geldsumme betrogen worden. Betrüger riefen laut Polizeisprecher Paul Eidenberger um 13.20 Uhr an und redeten der Frau ein, dass einem Verwandten die Festnahme drohe, da er einen Unfall verursacht habe. Die Männer hielten die Pensionistin am Telefon und machten ihr weis, dass sie eine Kaution zu stellen habe.