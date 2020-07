F1: „Dieser Saisonstart ist echt grenzgenial“

Die beiden letzten Grand Prix in Spielberg entpuppten sich als mega-spannend, am Sonntag könnte alles noch dramatischer ablaufen. Zuerst die lange Winterpause, danach die Corona-Krise. Ich bin überzeugt: Fast alle Teams haben ihre Autos in dieser Phase weiterentwickelt, doch getestet konnte nur im Simulator werden. Daher umso interessanter: Was passiert am Tag X auf der Strecke? Hat man alles richtig kalkuliert?