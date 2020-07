Dubiose Fassadenreiniger

Die Polizei warnt nun eindringlich vor Geschäften mit diesen vermeintlichen „Handwerkern“. „Lassen Sie sich nie auf Haustür-Geschäfte ein - ein schriftlicher Rücktritt vom Vertrag ist meist mangels Kenntnis der Adresse des Vertragspartners unmöglich. Unterschreiben Sie nie zwischen Tür und Angel - holen Sie immer schriftliche Vergleichsangebote ein“, heißt es. Betroffene, die bereits in die Falle getappt sind, sollten sich umgehend an die Exekutive wenden. Besonders hilfreich ist, sich die Kennzeichen und Autos zu notieren, mit denen die „Geschäftsleute“ unterwegs sind. Hinweise an die Polizei unter 059133.