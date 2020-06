Gewinnen Sie handgefertigte Mund-Nase-Masken!

Das hätte sich Johanna „Hanna“ Kurz wohl nie träumen lassen, dass Enkelin Constanze mit Mund-Nase-Masken aus exklusiven Trachtenstoffen einmal einen Trend setzen wird. Doch Constanze Kurz hat genau das getan. Die Trachten-Designerin machte während dem Covid-19-Lockdown aus der Not eine Tugend und verarbeitet ihre selbstentworfenen Stoffe zu Masken. „Hanna Trachten“ ist dafür bekannt in den Dirndl- und Abendkleid-Kollektionen klassische Elemente und spritziges Design zu vereinen. 15 Jahre lang hat Constanze Kurz für namhafte, internationale Modehäuser in Deutschland, Hongkong und China gearbeitet und lässt heute ihre Liebe fürs Detail und ihre internationale Erfahrungen in ihre Dirndl-Kollektionen einfließen. Auch die Stoffe entwirft sie hierfür selbst - ein weiterer Garant dafür, dass die HANNA-Trachten Dirndl auf Anhieb echte Lieblingsstücke im Kleiderschrank ihrer Trägerinnen werden!