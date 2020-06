Männer machten Selfies mit Unfallopfer (89)

Die Pensionistin war gegen 17 Uhr von einer Garnitur der Linie D erfasst worden, als sie laut Zeugen die Fahrbahn am Burgring überqueren wollte. Doch was die Personen vor Ort danach zu sehen bekommen sollten, schockiert. „Laut weiteren Zeugen machten drei Männer Selfies mit dem Unfallopfer“, so Polizeisprecher Markus Dittrich. Dem Opfer geholfen hätten sie nicht. „Als sie von Passanten zur Rede gestellt wurden, traten sie einer Frau zwischen die Beine und suchten das Weite“, berichtete der Sprecher weiter. Die zwischenzeitlich eingetroffenen Helfer der Wiener Berufsrettung kümmerten sich in der Folge um die betagte Pensionistin, die mit schweren Verletzungen ins Spital eingeliefert wurde.