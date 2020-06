Ex-DFB-Teamstürmer Gomez beendet seine Karriere!

Mario Gomez beendet nach dem fixierten Aufstieg des VfB Stuttgart ins Oberhaus des deutschen Fußballs am Sonntag seine aktive Karriere! „Ich bin dankbar für die Zeit beim VfB. Es war immer mein Traum, hier meine Karriere zu beenden“, sagte der 34-jährige Ex-DFB-Teamspieler im „Sky“-Interview. Mit so einem grandiosen Erfolg abzutreten, mache die Sache umso schöner. Trotz des 1:3 gegen den SV Darmstadt 98 machten die Schwaben die Rückkehr in die Bundesliga perfekt. „Ich hatte schon den einen oder anderen Moment heute mit etwas Pippi in den Augen. Wir haben verloren, das ist ein bisschen doof“, sagte der Stürmer.