Bruck-Mürzzuschlag: Die „Absoluten“ sind zurück

Einen Erdrutschsieg für die ÖVP gibt es in Mariazell: Sie kann sich mit Walter Schweighofer auf 58 Prozent fast verdoppeln und Johann Kleinhofer (SPÖ) verdrängen. Ebenso gewonnen hat die Volkspartei in Langenwang mit Rudolf Hofbauer (62 Prozent), in Aflenz mit Hubert Lenger (70 Prozent), in Breitenau mit Alexander Lehofer (58 Prozent) und in Pernegg mit Eva Schmidinger, die kräftig auf 64 Prozent zulegt.