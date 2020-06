Drogenabhängiger brach in Apotheke Kühnsdorf ein

Apothekeneinbruch in Moosburg

Erst in der Nacht auf Freitag hatten es Einbrecher auf Psychopharmaka in der Apotheke in Moosbrug abgesehen. Die Unbekannten schlugen die verglaste Eingangstür auf und ließen zahlreiche Schachteln mitgehen. Hinweise erbeten unter: 059133/2112.