Neuer Name jetzt auch für Wiener Mohrengasse?

Einen neuen Namen soll - wie berichtet - die Mohrenapotheke in der Wiener City erhalten. Die Debatte über rassistische Bezeichnungen ist damit nicht vorbei. Schließlich ist das Wort weiter in Wien präsent, etwa in der Kleinen und Großen Mohrengasse in der Leopoldstadt. Die Forderung nach Umbenennung wird hier ebenfalls laut.