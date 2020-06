Traktorunfall: Strafe für Vater des Lenkers (13)

Der tödliche Traktorunfall geschah auf einer Alm in Balderschwang, als der 13-Jährige am Steuer aus Unachtsamkeit vom Weg abkam. Er stieß in der Folge gegen den Baumstumpf, der zehn Jahre alte Bub und die 13-Jährige, die in der Frontschaufel saßen, wurden herausgeschleudert und vom Traktor überrollt. Für die Kinder aus Vorarlberg kam jede Hilfe zu spät. Der 13-jährige Lenker und das zweite Mädchen blieben zwar körperlich unversehrt, wurden jedoch schwer traumatisiert.