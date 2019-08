Traktorunglück: Ermittlungen gegen Fahrzeughalter

Nach dem tragischen Traktorunglück, bei dem vor drei Wochen zwei Kinder aus Vorarlberg ums Leben kamen, werden nun Ermittlungen gegen den Halter des Landwirtschaftsfahrzeuges, bzw. die Eltern des 13 Jahre alten Unglückslenkers geführt. Die beiden Opfer des Unfalls, zehn und 13 Jahre alt, saßen in einem Container an der Front des Fahrzeuges, als sie während der Fahrt herausstürzten und in der Folge überrollt wurden.