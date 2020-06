Land greift Gemeinden großzügig unter die Arme

Die Präsentation am Donnerstag habe nichts mit der Wahl am Sonntag zu tun, wurde beteuert - den durch Corona finanziell arg gebeutelten Kommunen wird es egal sein: Das Land schnürt für sie ein umfangreiches Hilfspaket. Herzstück sind knapp 70 Millionen Euro für Investitionen, etwa in Kindergärten, Schulen oder für Straßensanierungen.