„Gütersloh ist nicht schlimmer als Ischgl“

Experte vermutet: Virus über Kühlanlage verbreitet

Unterdessen geht die Suche nach dem Infektionsherd bei Tönnies weiter. Der deutsche Hygiene-Experte Martin Exner von der Universität Bonn vermutet, dass die Verbreitung des Covid-19-Erregers vor allem im Zerlegebereich stattgefunden hat. Um die Raumluft ständig auf acht bis zehn Grad herunterzukühlen, müsse diese ständig durch die Kühlanlage zirkuliert werden. Da die Luft dort nicht gefiltert werde, würden die Aerosole ständig in Bewegung bleiben, anstatt zu Boden zu fallen, erklärt Exner gegenüber spiegel.de. So dürften Tausende Angestellte mit den Erregern in Kontakt gekommen sein. So eine zirkulierende Umluft gebe es allerdings nicht nur bei Tönnies. Daher müssten für all diese veralteten Klimaanlagen eine Lösung gefunden werden, fordert der Experte.