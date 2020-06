Corona überschattet Wahlkampf im Osten

Opposition ärgert sich über Unterstützerliste

„Gefahr“ droht unter anderem von der Hartberger Bürgerliste - gegründet von Ex-ÖVP-Gemeinderäten -, an deren Spitze der ehemalige städtische Finanzreferent Ludwig Robitschko steht. Aktuell sind Grüne, FPÖ, SPÖ und Bürgerliste - die seit Jahren eine Mehrheit gegen den Bürgermeister bilden - in heller Aufregung. Ihnen stößt eine Unterstützerliste des Ortschefs sauer auf: „Darauf sind auch Personen genannt, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zum Bürgermeister stehen oder gar keine Hartberger sind“, ärgert sich Grünen-Stadtrat Christoph Wallner.