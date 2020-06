Spiele-Streaming-Plattform Mixer wird eingestampft

Mixer sorgte im vergangenen Jahr für Schlagzeilen, als es einen Exklusivvertrag über mehrere Millionen Dollar mit Richard Tyler Blevins, besser bekannt als „Ninja“, unterzeichnete, einem großen Star der rivalisierenden Plattform Twitch. Der Investition zum Trotz will Microsoft Mixer nun jedoch in einem Monat schließen und stattdessen mit Facebooks Ende April gestartetem Streaming-Service Facebook Gaming kooperieren. Ninja und andere prominente Spieler der „Let‘s Play“-Szene würden nicht länger an Exklusivverträge gebunden, wie die britische BBC berichtete.