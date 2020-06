Freund ihrer Schwester mit einem Messer bedroht

Am 19. Juni kurz nach 16 Uhr geriet eine 26-Jährige in ihrer Wohnung in der Mozartstraße in Linz mit einem 17-jährigen Bekannten ihrer 17-jährigen Schwester in eine vorerst verbale Auseinandersetzung. Im Verlauf des Streites trat sie in die versperrte Tür des Zimmers, in dem sich die 17-Jährigen aufhielten, ein Loch.