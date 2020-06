Bereits 1029 Infizierte unter Tönnies-Mitarbeitern

Noch kein Corona-Ausbruch „in dieser Größe“ in dem Bundesland

Das Land will die Quarantäneanordnung für die Mitarbeiter konsequent durchsetzen. Es werde dazu alle ihm zur Verfügung stehenden Mittel einsetzen, hatte der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet (CDU), am Freitagabend in Düsseldorf gesagt. „Wir müssen sicherstellen, dass sich in dieser Situation jeder an die Regeln hält.“ Einen Corona-Ausbruch habe es „in dieser Größe“ in dem Bundesland bisher nicht gegeben.