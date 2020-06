Sex-Orgien und Fäkalien! NHL-Star klagt Verband

Die Anschuldigungen von Carcillo beziehen sich vor allem auf die Saison 2002/ 03, in seiner Zeit in der Ontario Hockey League (OHL), eine der drei kanadischen Juniorenligen. Daniel war knapp 17 Jahre alt und wurde laut eigenen Angaben immer wieder Opfer von Schikanen, körperlichen Übergriffen und sexuellen Missbrauchs. Und der heute 35-Jährige wird ungewohnt konkret in seinen Schilderungen, was er damals alles ertragen musste.