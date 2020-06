Angriff auf Efgani Dönmez: Täter in Sonder-Anstalt

Bei einem Streit mit einem Tschetschenen ist der ehemalige grüne und später vorübergehend türkise Nationalratsabgeordnete Efgani Dönmez im Juni 2019 in Linz verletzt worden. Am Donnerstag ist der Täter bei einem Prozess im Landesgericht Linz in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen worden.