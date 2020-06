Zweifel an der Tauglichkeit der Kaserne in Wels

Parlamentarische Anfrage

Mit einer parlamentarischen Anfrage an Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (VP) erhofft sie sich beruhigende Antworten. Wimmer will wissen, ob die Hessenkaserne in Wels überhaupt über Aggregate zur Stromerzeugung verfügt und welche Leistung diese haben. Ebenso soll geklärt werden, ob genügend Nahrungsmittel gelagert sind und ob ein eigener Trinkwasserbrunnen vorhanden ist, um eine autarke Wasserversorgung gewährleisten zu können. Ob das Militär die Infos liefert, darf bezweifelt werden. Weil Rückschlüsse auf die Einsatzbereitschaft möglich wären, berief man sich in der Vergangenheit auf das militärische Geheimnis.