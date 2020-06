EU verlängerte Sanktionen gegen Russland

Noch immer kein Frieden in der Ukraine

Die EU knüpfte die Aufhebung der Sanktionen an die Umsetzung des Minsker Abkommens für einen Frieden in der Ukraine. In der Ostukraine herrscht seit 2014 Krieg. Russland unterstützt in dem Konflikt die prorussischen Separatisten, die in Luhansk und Donezk sogenannte Volksrepubliken ausgerufen haben. Mehr als 13.000 Menschen wurden in dem Konflikt bereits getötet.