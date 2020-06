Wiener (22): „Es war ein Durchschnitts-Schas“

Einige Männer, denen die Worte ausgehen, benutzen ihre Fäuste, er wählte den Verdauungstrakt. Am 5. Juni wurde ein 22-Jähriger wie berichtet am Bennoplatz in der Josefstadt von Polizisten kontrolliert. Während der Amtshandlung entschied sich der Parkbesucher für einen Weg der Verständigung, der in dieser Form vor allem den Heringen und deren Kommunikation über den Analtrakt vorbehalten ist: Der Mann furzte - die Uniformierten an, wie es von der Exekutive heißt. Die Polizisten, geübt im Umgang mit Personen, die aus dem letzten Loch pfeifen, stellten eine Strafverfügung aus. Darin ist zu lesen: „Sie haben den öffentlichen Anstand verletzt, indem Sie vor Polizeibeamten laut einen Darmwind haben entweichen lassen.“