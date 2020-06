McCanns: „Erhielten keinen Brief von Behörden“

Verwirrung herrscht um einen angeblichen Brief, den deutschen Behörden an die Eltern der seit 2007 vermissten Maddie McCann geschrieben haben sollen. Britische Medien behaupten, in dem Schreiben sei die Familie über den Tod des Mädchens informiert worden - allerdings könne man keine Einzelheiten dazu verraten. Doch Kate und Gerry McCann dementieren, dass sie einen solchen Behördenbrief erhalten hätten.