Kopfschütteln über illegale Party-Szene in Wien

Schüler infiziert, Gruppe in Heimquarantäne

Parallel dazu wurde in der De-la-Salle-Schule in Wien-Floridsdorf ein weiterer Corona-Fall bekannt. Ein Gymnasiast der ersten Klasse wurde positiv getestet - die gesamte Gruppe sowie die Lehrer wurden daraufhin 14 Tage in Heimquarantäne geschickt. In den anderen Klassen läuft der Unterricht weiter.