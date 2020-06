Brexit: Weiter Patt-Situation bei Verhandlungen

Der britische Premier Boris Johnson, Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, Ratspräsident Charles Michel und Parlamentschef David Sassoli tauschten sich am Montag per Videokonferenz über das Post-Brexit-Verhältnis aus. Sie fordern „neuen Schwung“ in der Debatte. „Wir sind bereit, den Tiger in den Tank zu packen. Aber nicht, die Katze im Sack zu kaufen. Gleiche Wettbewerbsbedingungen sind unerlässlich.“