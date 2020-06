Spionage-Prozess: Ex-Oberst verliert seine Pension

Drei Jahre Haft sprach der Richter am Landesgericht in Salzburg vergangene Woche am Dienstag für einen Ex-Bundesheer-Oberst wegen des „Verrats von Staatsgeheimnissen“ aus. Das Urteil nahm der Ex-Oberst nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Michael Hofer an, im Gegensatz zum Staatsanwalt, der keine Erklärung abgab. Am Montag wurden brisante Neuerungen in der Spionage-Affäre bekannt. „Zum Urteil binnen der gesetzlichen Drei-Tages-Frist keine Rechtsmittelanmeldung beim Landesgericht Salzburg eingelangt“, erklärte Landesgerichts-Sprecher Peter Egger am Montag. Das Urteil ist daher rechtskräftig. Mit der Rechtswirksamkeit des Urteils ist auch ein Amtsverlust verbunden.