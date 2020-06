Heeres-Spion lieferte Infos zu Waffen und Truppen

Mit weißem Mundschutz und grauem Anzug betrat der Ex-Oberst den Schwurgerichtssaal, nahm gegenüber dem Vorsitzenden Platz und hörte schweigsam und gefasst die Worte der Geschworenen. Schuldig zum Verrat von Staatsgeheimnissen mit fünf zu drei, also um nur eine Geschworenen-Stimme. Drei Jahre Haft sprach der Richter aus. Das Urteil nahm der Ex-Oberst nach Rücksprache mit seinem Verteidiger Michael Hofer an, im Gegensatz zum Staatsanwalt, der keine Erklärung abgab. Eine Berufung ist also noch möglich. Dennoch ist der 72-Jährige noch am selben Abend aus der Haft entlassen worden, da er bereits die Hälfte der Strafe in U-Haft abgesessen hat: „Es ist nicht anzunehmen, dass er es wieder macht“, erklärte der Richter. Gemeint ist Spionage. Für den russischen Geheimdienst (GRU).