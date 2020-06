Schusswechsel in Altmünster: Waffen legal besessen

Die Leiche des 50-jährigen Oberösterreichers, der nach einer Verfolgungsjagd bei einem Schusswechsel mit der Polizei in der Nacht auf Sonntag in Altmünster getötet worden war, wird vermutlich noch am Sonntag obduziert. Dann soll die genaue Todesursache feststehen und auch geklärt sein, von wie vielen Schüssen der offenbar lebensmüde, bisher unbescholtene Mann getroffen wurde.