Toter bei Schusswechsel mit Polizei nach Fahndung

Noch keine genauen Infos

Genaue Informationen gab es in der Nacht vorerst nicht. Es dürfte allerdings gegen Mitternacht zu einem Polizeieinsatz und bei diesem Einsatz zu einem Schusswechsel gekommen sein. Ein Mann erlag noch am Einsatzort seiner schweren Schussverletzung. Die Spurensicherung am Tatort lief die ganze Nacht über.