Messi-Fan „crasht“ Barcas Geisterspiel-Premiere

Wie die spanische Liga am Sonntag mitteilte, werden gegen den Eindringling juristische Schritte in die Wege geleitet. Der Mann habe die Vorschriften der Gesundheitsbehörden sowie die Anweisungen des Sicherheitspersonals missachtet, hieß es in einem Statement von La Liga. Derartige Aktionen würden die Gesundheit von Mitmenschen bedrohen und die Durchführung des Spielbetriebs gefährden.