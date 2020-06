„Wir dachten zuerst, da ist eine Puppe im Wasser“

„Wir gingen mit den Kindern und dem Hund spazieren und ich schaute als Fischer einfach neugierig ins Wasser“, erzählt Peter M. aus Freistadt, wie er den grausigen Fund machte. An ein Baby dachte zuerst niemand, erst bei näherer Betrachtung des in etwa acht Meter vom Ufer entfernt treibenden Körpers. Die Familie alarmierte die Rettung, die mit einem Fischerkescher die nackte, völlig verschmutzte Babyleiche an Land zog.