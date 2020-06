J.K. Rowling: „Bin Überlebende sexueller Gewalt“

Die gefeierte britische Autorin J.K. Rowling ist nach eigenen Worten in der Vergangenheit in einer Beziehung misshandelt und sexuell missbraucht worden. In einem Blog-Beitrag schrieb die 54-Jährige, sie gebe diese Informationen preis, um ihre umstrittenen Kommentare zu Transgender-Frauen zu erklären, die in letzter Zeit für Wirbel, Erstaunen und Ärger unter ihren Followern geführt hatten.