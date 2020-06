Hells Angels rasten in München in Menschengruppe

Angriff in München vermutlich Racheakt

Bei der aktuellen Attacke könnte es sich also um einen Racheakt der Hells Angels handeln. Nach der Tat suchten mehr als hundert Polizisten in Schutzausrüstung sowie ein Hubschrauber nach den Verdächtigen. Für die Allgemeinheit habe allerdings keine Gefahr bestanden, hieß es von der Polizei. Bei den verletzten Opfern soll es sich um Männer im Alter von 42 und 56 Jahren handeln, so die Exekutive. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht.