Kinderwunschklinik: Frau erlitt septischen Schock

Zwei weitere Frauen weiterhin auf Intensivstation

Die beiden anderen Frauen, die so wie die verstorbene 32-Jährige am vergangenen Mittwoch in dem privaten Institut unter Vollnarkose behandelt worden waren, befanden sich am Dienstag weiter auf Intensivstationen von Krankenhäusern. Der Gesamtzustand jener Patientin, die in einem Spital in Niederösterreich intensivmedizinisch behandelt wird, habe sich verbessert, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding auf Anfrage mit.