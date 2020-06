Williams-Pilot mit F1-Hattrick! Leclerc chancenlos

Williams-Pilot George Russell hat am Sonntag seinen dritten Sieg in Folge in der virtuellen Formel-1-Serie eingefahren. Der 22-jährige Brite übernahm damit ein Rennen vor Schluss auch die Führung in der Gesamtwertung von Ferrari-Fahrer Charles Leclerc, der auf dem Kurs in Baku über Rang 14 nicht hinauskam. Das abschließende Rennen geht am 14. Juni über die Bühne.