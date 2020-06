Spurensuche nach Covid-19-Infektion von Schülerin

Corona-Alarm in St. Georgen an der Gusen: Nachdem, wie berichtet, eine Volksschülerin infiziert und erkrankt ist, müssen nun wahrscheinlich drei Schulklassen getestet werden. Bürgermeister Erich Wahl vermutet, dass sich das Kind im Hort in Linz angesteckt hatte. Seine Gemeinde war seit fünf Wochen „sauber“. Und auch ein Postbusfahrer auf der Verbindung Linz-Enss-Steyr wurde positiv getestet. Auch hier läuft die Suche nach Kontaktpersonen.