„Fühlt sich an wie Urlaub im Ausland“

Ein Pärchen, eine Bank und ein Blick in die Montafoner Bergwelt - das ist die Kulisse jenes Videos, das Montafon Toruismus am Freitag online stellte, um Urlauber in das Vorarlberger Alpental zu locken. Klingt noch nicht spannend - ist es aber! Spätestens wenn die sympathische Dame zu sprechen beginnt: „Heidawetter Hermann, jetzt richt i üs a fein‘s Marendle!“