Viel Diskussionsstoff wegen 250 Metern

Mehr Begegnungszonen

Doch die losgetretene Debatte rüttelte eine schon seit mehreren Jahren existierende Bürgerbewegung wach, die für mehr Begegnungszonen im Stadtteil eintritt. Am Samstag traf sie sich, um an dem umstrittenen Abschnitt kurz Flagge zu zeigen. Am Donnerstag legte sie in einer Pressekonferenz ihre Forderungen dar.