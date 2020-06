Hartberg feiert Last-Minute-Sieg beim LASK

Balic vergibt Top-Chance

Nach einer knappen halben Stunde hatten die Hartberger erstmals an diesem Abend großes Glück, als Bakary Nimaga einen Michorl-Freistoß per Kopf an die Latte setzte und beinahe ein Eigentor schoss (30.). Doch spätestens in der 41. Minute hätte es 2:1 heißen müssen: Nachdem Klauss an Swete gescheitert war, brachte Husein Balic das Kunststück zuwege, den Ball aus sechs Metern weit über das Tor zu jagen.