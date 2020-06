„Alle genießen es, mit echten Blumen zu arbeiten“

Doppelte Freude

In dieser letzten Etappe der Schulöffnungen kehren insgesamt 41.000 Schüler in OÖ in die Klassen zurück. Ein doppelt besonderer Tag, denn auch die Maskenpflicht an Schulen ist zu Ende. Bewegung und Sport werden ab Mitte Juni möglich und sogar Schulveranstaltungen oder Maturafeiern. Apropos: Die Ergebnisse der „Corona-Matura“ stehen noch nicht fest, aber: „Letztes Jahr hatten wir eine Erfolgsquote von über 87 Prozent beim Haupttermin. Wir erwarten heuer ein ähnlich gutes Ergebnis.“, heißt es aus der Bildungsdirektion.