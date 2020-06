Urbane Asia-Küche im Herzen der Josefstadt

Am Standort des ehemaligen „Mas!“, einst eines der bekanntesten mexikanischen Lokale der Stadt, und des danach folgenden „City of Angels“, wurde nun das Asia-Restaurant Chop Chop eröffnet. Während die Speisekarte aus koreanischen, indonesischen und vietnamesischen Gerichten besteht, sucht man den für viele Asia-Lokale typisch asiatischen Kitsch in puncto Deko hier vergebens. Im Gegenteil. Das Lokal besticht mit modernem Industrial-Look. Sehr angenehm. Die großen Außenfenster lassen sich bei Schönwetter öffnen, das Restaurant ist entsprechend hell und freundlich. Der Schanigarten bietet auch im Außenbereich genügend Platz.