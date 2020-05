US-Astronauten sind in der ISS angekommen

Nach neun Jahren sind die USA wieder selbstständig in den Weltraum geflogen und die Reise der beiden Astronauten Bob Behnken und Douglas Hurley ist bereits wieder zu Ende. Denn am Sonntagnachmittag dockte die Crew-Dragon-Raumkapsel der Firma SpaceX planmäßig an die internationale Raumstation ISS an. NASA-Chef Jim Bridenstine schrieb auf Twitter: „Willkommen zu Hause!“ Aus Russland kamen Gratulationen. Roskosmos-Chef Dmitri Rogosin schrieb an seinen US-Kollegen Bridenstine auf Twitter: „Bravo!“ Mittlerweile sind die beiden Astronauten auch in der ISS angekommen. Die Schleuse zwischen der SpaceX-Raumkapsel „Crew Dragon „und der ISS öffnete sich am Sonntag um 19.02 Uhr MESZ.