Amok-Alarm: WEGA stürmt Wohnung von Familie

Aus dem Nichts stürmte am Mittwochabend eine Spezialeinheit die Wohnung von Sabine H. und ihrem Sohn (12) in Wien-Floridsdorf. Nach endlos langen Minuten der Angst und Panik, in denen die Familie mit erhobenen Händen an der Wand stand, wurde klar: Eine harmlose Silikonspritze hatte zu dem Amok-Großeinsatz geführt.