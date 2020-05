Vor allem Männer unter Corona-Toten

Die Maßnahmen rund um den Lockdown haben im Burgenland Wirkung gezeigt. Die Zahl der Erkrankten sinkt, während die der Genesenen steigt. Aktuell gibt es noch elf bestätigte Fälle. Lediglich Salzburg und Kärnten haben weniger. Wie der Koordinationsstab des Landes bekannt gab, hatte die Erkrankung bei vielen Männern einen tödlichen Verlauf. Zwei Drittel der Corona-Toten sind männlich. Zudem gehörte der Großteil der an Covid-19 Verstorbenen der Altersgruppe 70 plus an.