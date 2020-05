Mord an Freundin: Es bleibt bei 13,5 Jahren Haft

Der zum Tatzeitpunkt 17-Jährige hatte seiner Freundin, die sich offenbar von ihm trennen wollte, in ihrem Kinderzimmer einen Messerstich in den Rücken versetzt. Nach der Tat blieb er noch Stunden bei der Leiche und filmte sich auch mit ihr. Dann deckte er die Tote zu, verbarrikadierte die Zimmertür und flüchtete durch das Fenster. Erst in der darauffolgenden Nacht fand die Mutter ihre tote Tochter.