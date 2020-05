Dachstuhlbrand in Thurn rasch unter Kontrolle

Kurz nach halb fünf Uhr Früh heulten am Mittwoch in Thurn bei Lienz die Sirenen. Der Dachstuhl eines Wohnhauses war in Brand geraten. Die Bewohner konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Feuerwehren Thurn und Lienz mussten mit schwerem Atemschutz das Feuer bekämpfen, hatten den Brand aber rasch unter Kontrolle.