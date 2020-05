Drohnen-Hersteller blockiert Betriebsratswahl

„Es ist ein untragbarer Zustand, dass mit dem Vorwand Corona grundlegende demokratische Rechte in den Betrieben verhindert werden“, kritisierte GPA-Vorsitzende Barbara Teiber am Dienstag in einer Mitteilung. „Vor allem, wenn man bedenkt, dass von den Beschäftigten gleichzeitig selbstverständlich die volle Arbeitsleistung verlangt wird.“ Schiebel beschäftigt derzeit nach eigenen Angaben 271 Mitarbeiter.