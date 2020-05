„Bis Ende nächsten Jahres keine Normalisierung“

Ab Freitag dürfen im Tourismusland Österreich wieder Hotels und Pensionen öffnen - zumindest in der Theorie. In der Praxis könnte vorerst nur rund die Hälfte aller Betriebe von dieser Möglichkeit Gebrauch machen, der Rest bleibt zu Beginn weiter geschlossen - in Wien vielleicht sogar mehr. Die Branche schwankt zwischen Bangen und Hoffen, groß ist der Optimismus freilich nicht. Wie bereiten sich die Häuser auf die Eröffnung vor? Wie verzweifelt ist die Lage in der Stadthotellerie und welche Maßnahmen sind zur Gästegewinnung angedacht? krone.tv-Moderator Gerhard Koller spricht mit Michaela Reitterer, der Präsidentin der Hoteliervereinigung, über die kommende Sommersaison zwischen Abstandsregeln, verstärkten Hygienevorschriften und Zigtausenden Corona-Tests.