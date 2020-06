„The Last of Us Part 2“ & Co.: Die Games im Juni

Gegen Ende des Monats gibt es dann noch frischen Rollenspiel-Nachschub. Publisher NIS America bringt am 26. Juni zunächst „Little Town Hero“ in der „Big Idea“-Edition inklusive Artbook, Poster und Soundtrack auf PS4 und Switch, ehe am 30. Juni die Veröffentlichung von „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III“ für die Nintendo-Konsole folgt.